Eigenaar grijze Mazda verhoord

De politie heeft vastgesteld dat de eigenaar van de auto de bestuurder was ten tijde van het ongeval. De man wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. Dat is een misdrijf op basis van de Wegenverkeerswet. De bestuurder is op het politiebureau aangehouden en na verhoor heengezonden. De man blijft verdachte in deze zaak, maar mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.