Politie zoekt getuigen van poging straatroof

De jongens zijn rond de 16 jaar oud, ongeveer 1,75 meter, hebben een blanke huiskleur en blond haar. Eén jongen had zijn haar opzij gekamd en droeg een beige jas. De ander droeg vermoedelijk een hoodie met zwarte capuchon. Beide fietsten op een herenfiets.

De politie heef tdeze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020190096