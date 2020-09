Man rijdt in op politie op Muntplein

De surveillanceauto van de politie stond stil op het Muntplein, toen de verdachte uit het niets tot drie keer toe op hen inreed. In het politievoertuig zaten op dat moment twee collega’s. Zij konden het voertuig uitvluchten via de bijrijderszijde. De verdachte is vervolgens weggereden via de Vijzelstraat. Daar waren twee politiemotoren als wegversperring geplaatst. Hier is de verdachte overheen gereden. Op de tweede motor is het voertuig van de verdachte blijven steken en in brand gevlogen. Ondanks het vuur en de rookontwikkeling, wilde de verdachte niet uit zijn voertuig komen. Hij gebruikte geweld tegen politieagenten die hem probeerden te redden. Na een tijdje is de verdachte toch via de bijrijderskant het voertuig uit gevlucht en kon hierop, met behulp van pepperspray, gelijk worden aangehouden door de politie. De verdachte is na zijn aanhouding overgebracht naar het ziekenhuis.