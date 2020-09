Getuigenoproep: mishandeling straatcoach in Diemen

Het slachtoffer heeft door de mishandeling ernstig letsel opgelopen. De politie wil graag weten wie verantwoordelijk zijn geweest voor de mishandeling en is daartoe op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van de mishandeling.

Indien u nadere informatie heeft of weet u wie bij de mishandeling betrokken is geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van zaaksnummer 2020092044 of via onderstaand tipformulier. Via het tipformulier kunt u tevens beeldmateriaal uploaden. U kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.