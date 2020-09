Getuigen gezocht mishandeling basketbalveld Newtonstraat

Rond 16.15 uur liep een groepje van vijf jongens naar het basketbalveldje bij het sportcomplex. Eén van deze jongens riep scheldwoorden naar twee jongens die aan de waterkant zaten. Toen het groepje op het basketbalveld was, kwam een groep van zo’n tien jongens, waaronder de twee jongens die bij het water zaten, verhaal halen. Hierbij werd de 15-jarige jongen die hen eerder had uitgescholden, geschopt en geslagen. Toen een 15-jarige vriend het slachtoffer wilde helpen, werd ook hij geschopt en geslagen. Daarnaast moest hij onder bedreiging van een mes zijn telefoon inleveren. De groep van zo’n tien jongens ging er daarna vandoor. Beide slachtoffers wonen in Den Haag.



Signalementen

Er is een signalement van vier verdachten bekend:



Signalement verdachte 1:

- Rond de 13 jaar oud

- Licht getint uiterlijk

- Dun postuur, rond 1.60 meter lang

- Kort zwart stijl haar, zijkanten iets korter dan bovenop

- Een trainingspak van het Marokkaanse nationale elftal. Bovenzijde van het jasje wit en onderzijde van het jasje zwart met een logo op de linker borst.



Signalement verdachte 2:

- Rond de 13 jaar oud

- Licht getint uiterlijk

- Dun postuur, rond 1.60 meter lang

- Kort zwart stijl haar, zijkanten iets korter dan bovenop

- Opvallend lichte, groen/bruine ogen en opvallend veel wimpers

- Donkere broek en grijze trainingsjas met witte touwtjes



Signalement verdachte 3:

- Zeer donkere huidskleur

- Normaal postuur, ongeveer 1.75 meter lang

- Du-rag op zijn hoofd en hierover een zwarte capuchon van een zwarte nike-jas. Deze was bij zijn polsen opvallend te groot.

- Trainingsbroek en donkere handschoenen



Signalement verdachte 4:

- Donkere huidskleur

- Krachtig postuur, ongeveer 1.85 meter lang

- Donkere ogen, in beide wenkbrauwen twee opvallend dunne geschoren verticale lijntjes

- Warrig kroeshaar, ongeveer 4 a 5 centimeter lang, de zijkanten iets korter

- Zwarte jas met capuchon, donkere trainingsbroek, donkere schoenen, donkere handschoenen



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u donderdagmiddag 10 september rond 16.15 uur rondom het basketveld bij sportcomplex De Verademing iets gezien of gehoord of meer informatie over deze mishandeling? Of herkent u een van de omschreven signalementen? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.