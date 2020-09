Aanleiding schietincident Poolsterstraat volop in onderzoek

Vuurwapen

Getuigen hoorden vanochtend meerdere schoten en zagen een auto wegrijden. De politie is direct een onderzoek gestart, wat ertoe leidde dat er in een woning aan de Snoekerveen zes aanhoudingen zijn gedaan. In een woning aan de Planetenlaan vond de politie een vuurwapen en zijn drie verdachten aangehouden.

Vijf verdachten

Alle negen verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. Na verhoor zijn vier mensen heengezonden, het onderzoek richt zich niet meer op hen. Drie mannen tussen de 26 en 20 jaar zitten nog vast, samen met twee vrouwen van 55 en 20 jaar oud. Alle vijf zijn verdachte van betrokkenheid bij het schietincident. Hun exacte rol is in onderzoek, net als de aanleiding van de schietpartij.

Burgemeester Foort van Oosten laat in een reactie weten dat het ongekend is dat dit kan plaastsvinden. ‘’Het is goed dat de politie de nodige aanhoudingen heeft verricht. Daarmee kan het politieonderzoek nu voluit van kracht gaan. Ik word op de hoogte gehouden van het verdere verloop van het onderzoek.’’

Tips

Bij het incident raakte niemand gewond. Naar de aanleiding van het schietincident doet de recherche volop onderzoek. Daarvoor spreken zij met getuigen en gaan ze op zoek naar beschikbare camerabeelden. Heeft u informatie over het incident, of beschikt u over camerabeelden? Laat het dan weten, dit kan het onderzoek verder helpen. U kunt bellen met de politie op 0900-8844 of uw informatie delen via onderstaand tipformulier.