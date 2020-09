Wapens en munitie aangetroffen in winkelpand

De nieuwe eigenaresse van het winkelpand keek vreemd op toen ze bij het opruimen van een ruimte in het pand een doos met wapens en munitie vond. Ze schakelde politie in en agenten troffen vier alarmpistolen, een patroonhouder en een vuurwapen aan. Deze zijn in beslag genomen. Verder onderzoek naar wapens in het pand leverde niets op. Het onderzoek naar de mogelijke eigenaar en oorsprong van deze wapens loopt.

Meer informatie gevraagd

Weet u meer of heeft u meer informatie over deze wapens? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.