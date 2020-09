Agent raakt gewond bij aanhouding vechtersbazen

Rond 4 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Telefoonstraat in Tilburg. Toen agenten de straat in reden zagen zij twee mannen die er meteen vandoor gingen. Ze probeerden daarbij op hun fiets te springen en weg te rijden. De agenten konden dat voorkomen door hen vast te pakken. Daarbij werden beide verdachten echter meteen verbaal en fysiek agressief en sloegen van zich af. Een van hen raakte daarbij een agent fors in het gezicht, waardoor deze een gescheurde lip opliep. Deze 18 jarige verdachte werd vervolgens aangehouden voor mishandeling, belediging en verzet bij zijn aanhouding.