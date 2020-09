Twee aanhoudingen na achtervolging gestolen motor

Agenten zagen vannacht tegen 01.30 uur een motor rijden over het Willem-Alexanderplein in Teteringen. Op de motor zat de bestuurder met achterop een passagier. Bij navraag van het kenteken bleek dat de motor als gestolen te boek stond. Toen de bestuurder door had dat de politie hem wilde controleren, gaf hij echter gas en ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging die in Oosterhout op de Geert Grotenlaan eindigde. Daar werd de motorfiets aan de kant gegooid en gingen de verdachten er te voet vandoor. Na een korte zoekslag konden zij echter worden aangehouden.