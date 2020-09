Twee auto’s vatten vlam na doorrijden op lekke band

Kort na middernacht reed een 71 jarige Tilburger met zijn auto over de Sint Josephstraat in Tilburg. Volgens eigen zeggen kreeg hij in de auto een signaal dat een van zijn banden niet meer op spanning stond. Omstander zagen echter dat de situatie erger was dan dat, omdat er vonken van het wiel kwamen. Toen de auto stopte sloegen de vlammen dan ook al gauw om zich heen. Daardoor vatte een tweede auto, die vlakbij geparkeerd stond, ook vlam.