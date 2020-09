Heroïne in verborgen ruimte van auto aangetroffen

Genoeg redenen om de hele auto aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De agenten zagen daarna verschillende indicatoren die duidden op de mogelijke aanwezigheid van een verborgen ruimte. Na een kort onderzoek werd die ruimte ook gevonden. In die ruimte bevond zich enkele blokken, vermoedelijk heroïne. In totaal ongeveer twee kilo Deze afgeschermde ruimte is geen voorziening die standaard in de auto aanwezig is. Deze ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd en heeft normaal geen ander doel dan het onttrekken van voorwerpen aan het ambtelijk toezicht.