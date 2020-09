Brutale overval loont niet

De bestelling waarmee de bezorger op pad ging, was behoorlijk groot en in waarde meer dan honderd euro. Voor de veiligheid van de bezorger, had de eigenaar van het restaurant contact opgenomen met de besteller, om aan te geven dat er alleen met pin betaald kon worden.



Aanhouding

Toen de maaltijdbezorger aankwam op het adres werd hij opgewacht door een jongeman. Toen hij de bestelling uit de box haalde, bedreigde de man de maaltijd bezorger met een mes. Vervolgens vertrok de verdachte samen met een handlanger op een scooter, met de bestelling onder zijn arm. De politie heeft in de omgeving naar de verdachten gezocht. Deze konden even later aangehouden worden nabij de Meernbrug en zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.