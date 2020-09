Getuigen gezocht van woningoverval

Het is rond 22.00 uur als het slachtoffer naar bed gaat. Wanneer zij wakker wordt, is het donker en staan er drie mannen in haar woning. Ze roepen dat ze geld willen. Met buit vertrekken de mannen even later in onbekende richting. De bewoonster is uiteraard enorm geschrokken en heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Signalement

Het signalement van de daders is helaas beperkt. De drie jonge mannen droegen alle drie zwarte kleding met een capuchon en gezichtsbedekking. Hierdoor waren zij lastig herkenbaar.



Iets gezien?

Was u omstreeks 22.00 uur in de buurt van de Schoonhovenstraat en heeft u iets ongebruikelijks gezien? Beschikt u over camerabeelden waarop de verdachten mogelijk te zien zijn, op hun vluchtroute bijvoorbeeld. Of heeft u wellicht eerder onbekende mannen in de wijk gezien, die zich ophielden om bijvoorbeeld de woning te verkennen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Heeft u gehoord van de overval en beschikt u over informatie die u liever anoniem deelt? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Heeft u ook wel eens angst om overvallen te worden? Lees dan de tips op politie.nl.