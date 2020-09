De politie heeft kort na aankomst in de omgeving gezocht en heeft met omwonenden gesproken. Ook werd onderzoek verricht in de woning. Uit de eerste bevindingen met getuigen is gebleken dat er kort voor, tijdens of na het incident een aantal mensen wegliep of rende. Hierbij werd hardop gelachen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepje jongeren was, aldus getuigen. De politie onderzoekt ook het bestaan van eventuele actuele conflicten met de bewoners en derden als eventueel motief voor deze laffe daad. Er wordt dan ook uitgegaan van het opzettelijk teweeg brengen van een ontploffing door één of meer nog onbekende daders. De recherche onderzoekt de zaak grondig maar doet tegelijktijdig ook de oproep aan verantwoordelijken zich te melden bij de politie.