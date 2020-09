3 verdachten aangehouden in verband met poging straatroof

Rond 22.10 uur rijdt het slachtoffer op de Safariweg in Maarssenbroek. Dan wordt hij overvallen door drie jonge mannen, die zijn scooter willen stelen. Ze schoppen en slaan de 16-jarige bestuurder in een poging hem te beroven. Dit blijft niet onopgemerkt bij een aantal getuigen, die direct 112 bellen.

Ook melden meerdere getuigen zich op het politiebureau met hetzelfde verhaal. Door een duidelijk signalement dat gegeven wordt door de getuigen, worden de verdachten snel opgespoord. Ze kunnen meteen worden aangehouden. Het gaat om twee minderjarige mannen en een man van 18 jaar oud.

Ziet u iets verdachts? Bel meteen 112!

In het geval van een straatroof of een verdachte situatie is het van groot belang om meteen contact op te nemen met de politie. Hoe meer informatie er is over de daders, hoe beter het beeld van de situatie. In sommige gevallen kan het helpen de daders meteen op te sporen en ze aan te houden. Twijfel dus niet als u iets ziet waarvan u het niet vertrouwt en bel meteen 112.

Aangifte doen

De politie doet er alles aan om straatrovers op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer van straatroof? Doe dan altijd aangifte. Via telefoonnummer 0900-8844 spreekt u af hoe, wanneer en waar u de aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van deze criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.

Ook als u anoniem wilt blijven, kunt u melding doen als getuige of slachtoffer. Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.