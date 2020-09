Amsterdammer laat zich niet beroven

Het slachtoffer had via Marktplaats een afspraak gemaakt met een man die een laptop van hem wilde kopen. Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats, zag de Amsterdammer een scooter met twee jongens aan komen rijden. De scooter werd geparkeerd, de jongens stapten af en liepen naar het slachtoffer. Een van de jongens ging daarna met de Amsterdammer in gesprek over de laptop. Het slachtoffer overhandigde de laptop aan deze jongeman en wilde hem uitleg geven over het gebruik. Vanuit het niets begon de andere jongen te rennen en al vrij snel volgde de jongen die de laptop vast had.