Bewoners Ommoord blij met verkeerscontrole

Van 14.30 uur tot 22.00 uur zetten agenten auto’s en scooters langs de kant, maar ook fietsers en taxi's. Iedere bestuurder die de wijk Ommoord in of uit wilde had een kans om gecontroleerd te worden. Er werden ruim 100 bekeuringen uitgedeeld. Voor het rijden zonder rijbewijs tot kinderen vervoeren zonder kinderzitje, geen geldige APK en verschillende mankementen aan een auto. Taxichauffeurs werden gecheckt op voldoende rusttijden. Eén keer was dit niet in orde. Eén iemand is aangehouden voor het bezit van harddrugs. Hij mocht mee naar het bureau. Bij de metrostations stuitten boa’s 13 keer op iemand die zwartreed en vonden vijf mensen het nodig om onder de spoorboom door te lopen, met alle gevaren van dien.



De wijk Ommoord heeft last van scooters die te hard rijden, van inbraken in auto’s en diefstal. De politie was grotendeels op de hoogte van deze incidenten, maar is ook blij dat de bewoners van Ommoord dit soort zaken melden. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Niet alleen politieagenten, maar ook de politiepaarden en motorrijders werden gisteren ingezet. Tot grote vreugde van de kinderen, die met de paardjes op de foto mochten. De wijkagenten van Ommoord waren uiteraard ook aanwezig en zijn te volgen op instagram: wa_ommoord. Bewoners reageerden erg enthousiast op de verkeerscontrole en waardeerden de zichtbaarheid van de politie. Tot de volgende controle!