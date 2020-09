Politie zoekt inbrekers en belangrijke getuige op de fiets

Die middag liepen er twee mannen op de Lunette die zich verdacht gedroegen. De politieman kent die wijk goed en had een slecht gevoel bij de mannen die hij nooit eerder had gezien. Hij hield ze in de gaten en even verderop zag hij een van de twee uit een tuin komen op de Lingsesdijk. Hij ging eropaf en maakte zich bekend als politieagent. Met een flinke dreun moest hij dit bekopen. Hij had de man vast, maar helaas kon hij toch ontkomen. Hij verloor hem uit het oog en belde de meldkamer. Een zoektocht in de buurt leverde niets op. Wel zag een getuige dat een van de mogelijke inbrekers een jonge jongen op de fiets tot stilstand bracht en achterop sprong. De verdachte verloor daarbij zijn pet. Ze reden richting de Newtonweg. Het onderzoek loopt nog volop. Naast het burgernetbericht dat die dag is verspreid, hopen we via dit bericht dat getuigen en de jongen op de fiets zich melden.

Signalement van de inbrekers:

Deze man sprong achterop bij de fietser: ongeveer 25/30 jaar, donker kroezig haar, donker kort baardje, zwarte kleding met North Face logo, zwart petje en heuptasje.

De andere was mager en had opgeschoren donker haar en geen baardgroei.

Beiden zijn rond de 1.80 meter. Alle informatie over deze inbraak, over de twee mannen en over de fietser zijn van harte welkom. U kunt bellen met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u het bijgesloten tipformulier invullen.