Politie zoekt naar overvaller HEMA met opvallende grote wenkbrauwen

De medewerkster was die ochtend spullen aan het bijvullen toen ze de man naar de kassa zag lopen. Dat deed zij ook. Maar in plaats van iets af te rekenen, ging de man naast de kassiere staan en liet haar een groot mes zien. Ze opende de kassa, de overvaller pakte er geld uit en rende de winkel uit.

Signalement verdachte

De man droeg een capuchon en een zwarte jas. Ook had hij een donkerblauw mondkapje op. Daardoor was zijn gezicht niet goed te zien. Wat wel duidelijk was, waren zijn grote opvallende wenkbrauwen. Misschien zegt iemand dat iets. Hij is tussen de 30 en 35 jaar, ongeveer 1.88 lang, droeg een lichtblauwe spijkerbroek, een blanke huidskleur en een agressieve uitstraling.