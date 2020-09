Twee aanhoudingen na vechtpartij Kraanvogellaan

Politiemensen werden vannacht rond 2.00 uur naar een vechtpartij van zo’n 20 personen in Vlaardingen gestuurd. Om de boel rustig te krijgen werd er nogal wat van ze gevraagd. Er moesten zelfs politiemensen bijgeroepen worden. Een deel van de groep keerde zich namelijk tegen de agenten. Een van de vechtersbazen, een 19-jarige jongen, die het niet eens was met zijn aanhouding, gaf een agent twee klappen op zijn hoofd en beet hem in zijn arm. Hij moest voor controle naar het ziekenhuis en houdt er een lichte hersenschudding aan over. Ook een 51-jarige man uit Vlaardingen mocht mee naar het bureau, hij werd aangehouden voor belediging. De twee mannen zijn vandaag heengezonden. De 19-jarige mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De ander betaalde een boete.

Geweld tegen politiemensen

