Beginnend bestuurder rijdt bijna honderd km/u te hard in gehuurde auto

Agenten zagen de verdachte vrijdagavond om 23.30 uur met hoge snelheid rijden over de Rueckertbaan in Tilburg. Over een traject van enkele honderden meters klokten zij een snelheid van ruim 150 km/u. Gecorrigeerd leverde dit een snelheid van 147 km/u op, waarvoor de man een proces-verbaal kreeg. De snelle auto waarin hij reed bleek gehuurd te zijn. Ook bleek dat hij nog niet zo heel lang in het bezit was van zijn rijbewijs. Dat mocht hij dan ook meteen inleveren.