Conducteur mishandeld door zwartrijder

De conducteur was een kaartcontrole aan het doen in de trein die van Amsterdam onderweg was naar Vlissingen, de verdachte bleek niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs. Daarop wilde de conducteur hem bekeuren. Tijdens het bekeuringsgesprek gaf de man hem plots klappen en trappen, waarop de conducteur de politie waarschuwde. Die hebben de man in Middelburg aangehouden.