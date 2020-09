Koelbloedig slachtoffer belt politie tijdens straatroof

Vrijdagavond 11 september, kort na 19 uur, arriveerde de aangever in Tilburg voor zijn afspraak in de omgeving van de Haydnstraat in Tilburg. Onderweg naar die afspraak werd hij plots aangesproken door twee jonge mannen. Zij eisten geld van hem en een van hen dreigde daarbij met een mes. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Groningen, was echter niet van plan geld te geven. In plaats daarvan pakte zijn telefoon, belde 112 en gaf zijn locatie door. Terwijl hij de centralist aan de lijn hield riep hij zijn belagers aan en zo werd duidelijk dat hij overvallen werd. Op dat moment maakte de dader met het mes een stekende beweging in zijn richting, maar daarbij raakte de aangever niet gewond. Nagenoeg op datzelfde moment arriveerde de eerste politieauto, waarop beide daders zich uit de voeten wilde maken. De aangever wist een van hen, de man met het mes, echter nog kort bij zijn capuchon te grijpen. Dat was voldoende om hem te remmen en de politie de gelegenheid te geven hem aan te houden. Het betreft een 17 jarige inwoner van Tilburg. De tweede dader wist te ontkomen. Er werd tijdens de zoektocht naar hem een burgernetmelding uitgedaan en een helikopter ingezet, maar tot op heden werd hij niet gevonden.