Man schiet zichzelf mogelijk in been

Toen agenten het pand binnen gingen troffen ze er de 68-jarige bewoner aan, die gewond was aan zijn been. Ook lag er een vuurwapen in de woning. De man is voor behandeling aan zijn verwoningen overgebracht naar het ziekenhuis en aangemerkt als verdachte. Het vuurwapen, waar de man geen vergunning voor had, is in beslag genomen. Uit een eerste verklaring blijkt dat de man zichzelf mogelijk per ongeluk in het been heeft geschoten. De woning is verder door de politie doorzocht. Daarbij is nog munitie en een luchtdrukwapen in beslag genomen. De eerder aangehouden man en vrouw zijn kort na het incident weer in vrijheid gesteld. De politie onderzoekt de zaak.