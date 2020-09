Politie doet onderzoek naar gestolen scheepsschroeven

De schroeven hebben een totale waarde van zo´n 140.000 euro. Het bedrijf heeft aangifte gedaan. De politie stelt een verder onderzoek in en bekijkt daarbij onder andere camerabeelden. Ook is de politie op zoek naar getuigen die in de nacht van woensdag op donderdag in de omgeving mogelijk iets verdachts hebben gezien. Zijn of worden deze schroeven ergens voor de verkoop aangeboden en weet u daar iets van, neem ook dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Vermeld daarbij het zaaknummer 2020239187.