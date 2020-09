Tilburgers laten spoor van vernieling aan auto’s achter

Rond 01.45 uur kreeg de politie een melding dat er vernielingen werden gepleegd in de Molenstraat in Tilburg. Daarbij werd ook een signalement van twee mogelijke daders opgegeven. Eenmaal ter plaatse zagen zij inderdaad verschillende auto’s met schade. Onder meer spiegels bleken te zijn vernield en andere auto’s hadden krassen in de lak. In de richting van de Veldhovenring trof de politie twee mannen aan die voldeden aan het opgegeven signalement. Zij bleken zwaar onder invloed van alcohol. De twee verdachten, beiden Tilburgers van 18 jaar, werden aangehouden en ingesloten. Na een eerste inventarisatie telden de agenten in de Noord Besterd en Molenstraat al zo’n 12 auto’s met schade. Eigenaren van die beschadigde auto’s worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844 onder vermelding van het proces-verbaal nummer 2020240864.