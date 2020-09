Gewonde bij mogelijk schietincident Hildebrandstraat

De gewonde man belde aan bij een woning aan de Hildebrandstraat en vroeg de bewoners de politie te bellen. Aan de agenten verklaarde hij te zijn beroofd en met een vuurwapen te zijn beschoten door twee mannen die hij eerder die nacht had ontmoet. Vanaf de Hildebrandstraat zou een voertuig zijn weggereden zijn met daarin de twee verdachten. De man is vervoerd naar het ziekenhuis. De recherche onderzoekt de aanleiding.



Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.