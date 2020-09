Verdachte op heterdaad aangehouden voor inbraak

Rond 18.15 uur kwam een melding binnen van een inbraak in een woning. De melder zag de verdachten wegrijden in een personenauto en is achter de verdachten aangereden. Toen de verdachten moesten stoppen voor rood licht, blokkeerde hij de weg met zijn auto. Agenten hielden één verdachte aan. De bijrijder is weggerend, hierop is het gebied Schakenbosch korte tijd afgezet en doorzocht. Ondanks de inzet van politiehonden werd niemand meer aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.



Getuigenoproep

Heeft u of iets verdachts gezien of gehoord vlak voor, tijdens of na de inbraak? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met 0800-7000.



Zo maakt u het inbrekers lastig

Inbrekers maken gebruik van de gelegenheid die ze wordt geboden. U maakt het ze extra lastig met:

Goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

Een speciaal slot aan de inbraakgevoelige schuifpui.

Voldoende buitenverlichting.

Tijdklokschakelaars op alle verdiepingen van uw huis. Laat ze op verschillende tijden aan en uit gaan.

Kijk voor meer tips op www.politie.nl