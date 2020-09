Eigenaar dooft vuur van in brand gestoken auto

Zaterdagavond rond 21.30 uur stond de auto geparkeerd aan de van Oldenneellaan in Oosterhout op de parkeerplaats voor een basisschool aldaar. Een getuige zag dat er vlammen onder de voorzijde van de auto vandaan kwamen. Hij had niet gezien wat daar aan vooraf was gegaan. Op datzelfde moment kwam ook de eigenaresse en haar vriend naar buiten gerend. Met een brandblusser wist die vriend het vuur te doven. Bij een nader onderzoek naar de oorzaak van de brand werd ontdekt dat er vermoedelijk een brandende fles terpentine onder voor voorzijde van de auto was gegooid. Aan en om de basisschool worden vaker vernielingen gepleegd. De politie vraagt omwonenden om daar alert op te zijn en bij verdachte situaties 112 te bellen.