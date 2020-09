Jongen zonder rijbewijs op brommer negeert stopteken

Een motoragent zag de jongen rijden op een bromfiets zonder kentekenplaat, bovendien had de verdachte geen helm op. Hij ging naast hem rijden en ga hem een stopteken. De jongen negeerde dat en bleef doorrijden. Er ontstond een korte achtervolging waarbij de jongen de motoragent probeerde af te schudden. Uiteindelijk kon de agent de jongen staande houden. Hij is daarop direct in de boeien geslagen. De bromfiets is in beslag genomen. De jongen is overgebracht naar het politiebureau. Hij heeft bekeuringen gehad voor het rijden zonder rijbewijs, negeren stopteken en het rijden over de groenstrook en is daarna in vrijheid gesteld. De bromfiets moest hij op het politiebureau achter laten.