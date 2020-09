Mislukte overval op tankstation

Op zondag 13 september rond 2.07 uur kreeg de politie een melding van een overval op het tankstation op verzorgingsplaats Voetpomp. Direct werden meerdere eenheden door het Operationeel Centrum die kant op gestuurd. Omdat niet duidelijk was of de overvaller nog binnen was is gingen meerdere agenten en een politiehond het pand binnen, daarbij bleek dat de overvaller er vandoor was. Er is nog in de omgeving gezocht naar de man, maar deze is niet meer aangetroffen. De medewerkster die in het tankstation aanwezig was bleef fysiek ongedeerd, voor haar is Slachtofferhulp ingeschakeld.