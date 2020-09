Twee aanhoudingen na mishandeling

Beide mannen hebben op het politiebureau meegewerkt aan een indicatieve drugstest. De verdachte van de mishandeling bleek onder invloed van amfetamine te zijn, de andere verdachte had mogelijk cocaïne gebruikt. Ook had deze man een zakje wit poeder en een klein weegschaaltje op zak. Deze zijn in beslag genomen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling, hij is naar de huisartsenpost gegaan om zich na te laten kijken.