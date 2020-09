Appartement meerdere keren beschoten

Met verschillende getuigen hebben we gisterenavond al gesproken, maar we hebben nog niet iedereen kunnen spreken. We komen graag met u in contact! Ook komen we graag in het bezit van bewakingsbeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is. Heeft u misschien beelden en heeft u die nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact met ons op. Ook mensen die informatie hebben over de mogelijke achtergrond van deze beschieting roepen we op om informatie te delen. Neem contact met ons op via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in. Alle informatie is welkom!