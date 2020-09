Getuigenoproep schietincident Kampen

Op de Boven Nieuwstraat trof de politie niemand meer aan en er heeft zich bij de politie ook geen slachtoffer van de schietpartij gemeld. Wel werden er hulzen aangetroffen. Ook trof de politie een scooter op de grond aan.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek en heeft nog geen idee wat er zich precies heeft afgespeeld in de Boven Nieuwstraat en wat de aanleiding hiertoe geweest is. Daarom vragen wij getuigen zich te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving van de Boven Nieuwstraat kunnen de recherche mogelijk verder helpen. In de buurt van het incident is mogelijk een zwarte auto gezien. Ook informatie over deze auto of de inzittenden ontvangt de recherche graag. Heeft u informatie of camerabeelden die de politie verder kan helpen, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.