Aanhouding voor bezit zwaar vuurwerk

Almere - Op basis van een melding van overlast door zwaar vuurwerk heeft de politie zondag 13 september een doorzoeking gedaan aan het Schottegat in Almere. In het huis van de verdachte werd een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De woning is uit veiligheidsoverwegingen ontruimd en de 17-jarige verdachte is aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk.