Overleden man aangetroffen in Lage Vaart

Wie de man is en hoe hij daar terecht is gekomen, is op dit moment nog niet bekend. Daarom zoekt de politie getuigen die afgelopen week iets opvallends hebben gezien in de omgeving van Lage Vaart, of in de omgeving van hotel/restaurant Hajé/De Aalscholver.





Identiteit overleden man

Eerder heeft de politie met mensen in de omgeving gesproken, maar dit heeft niet geleid tot het identificeren van het slachtoffer. De overleden man heeft de volgende uiterlijke kenmerken:

Man

Blanke huidskleur

Normaal tot licht fors postuur, (lichaam was wat opgezwollen door het water).

Tussen de 25 a 35 jaar oud.

ongeveer 1.85 lang

Kort stekelhaar zijkanten opgeschoren.

Licht baardje en snorretje

Grijze hoodie met de stad New York erop

Zwarte joggingsbroek

Blauwe witte Adidas schoenen

Kent u iemand die voldoet aan het signalement, of heeft u meer informatie over de identiteit van het slachtoffer? Bel met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie delen via het onderstaande tipformulier.