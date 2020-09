Verdachte aangehouden na diefstallen bij verkoopstalletjes

De afgelopen periode zijn bij meerdere onbemande verkoopstallen op verschillende plekken door heel Noord-Holland handelswaren gestolen. De dader zou rondrijden in een grijze Mercedes. Na oproepen van de politie via sociale media kwamen meerdere tips binnen van burgers die de auto hadden gezien.



Een collega in vrije tijd zag zondagavond de auto rijden over de Groteweg in ’t Zand en hield daarop de bestuurder aan. In zijn auto werden verschillende goederen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. De 41-jarige verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. De auto is door de politie veiliggesteld. De ontvangen tips worden op dit moment nog verder onderzocht. Bedankt voor al deze tips.



De politie zet het onderzoek voort.



2020196529