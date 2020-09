Verdachte aangehouden na steekincident

De politie kreeg zondagavond rond 21.30 uur de melding dat een man met een steekwond zou lopen op het bruggetje van de Fabrieksgracht naar de Achterbinnenhaven. De politie is ter plaatse gegaan en trof een gewonde man aan met een steekwond in zijn rug. De 37-jarige man was aanspreekbaar en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwonding. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer vermoedelijk op de Steengracht in zijn rug was gestoken door een 37-jarige inwoner van Den Helder. Beide mannen zijn bekenden van elkaar.



Getuigenoproep

De recherche is nog op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van het steekincident aan de Steengracht zondagavond rond 21.30 uur. Heeft u informatie die de recherche kan helpen bij dit onderzoek? Deel uw informatie dan a.u.b. met de recherche via tel.nr. 0900-8844. Zaaknummer is 2020196575.