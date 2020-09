Resultaten cultuuronderzoek DLIO

“Het is pittig om deze kritische rapporten te lezen”, aldus politiechef Jannine van den Berg. “Tegelijkertijd realiseer ik me dat we de uitkomsten goed kunnen gebruiken. De rapporten helpen ons scherp te maken wat we nodig hebben om de manier waarop we binnen onze organisatie met elkaar omgaan te verbeteren. Mijn medewerkers hebben recht op een professionele en veilige werkomgeving en dat gaat niet vanzelf.”

Het KPMG-rapport over DLIO maakt duidelijk dat medewerkers behoefte hebben aan aandacht. Aandacht voor omgangsvormen, afspraken maken met elkaar en de manier waarop de leiding daar sturing aan geeft.

Alle Landelijke Eenheid-medewerkers hebben het rapport vorige week gekregen. De komende weken wordt het in alle teams van DLIO besproken. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de deelresultaten per team. Van den Berg: “We hebben vorige jaar al een paar forse ingrepen gedaan. Zo zijn er drie leidinggevenden binnen DLIO vervangen. Nu gaan we op zoek naar wat er nog meer nodig is. Niet alleen binnen DLIO, maar binnen de hele eenheid. Het gezond houden van onze organisatie vraagt een permanente inspanning van de leiding, samen met de medewerkers.”