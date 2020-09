Aanhoudingen drugshandel

Op basis van anonieme meldingen en tips uit de omgeving, deed de politie nader onderzoek naar de vermeende criminele handel van de bewoner. Dit leidde tot de inval op 13 september en de aanhouding van deze man en een 30-jarige plaatsgenoot, die verdacht wordt van het kopen van de drugs van de hoofdverdachte.

Zoeking

In het huis werd een nog nader te bepalen hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. Deze worden nog onderzocht op precieze samenstelling door forensisch experts van politie. Ook werden goederen zoals mobiele telefoons, prepaidkaarten, briefgeld, weegschaal en een scooter in beslag genomen. In de auto van de 30-jarige koper werd eveneens drugs gevonden. Naast goederen die gebruikt worden voor drugshandel, werden ook een vlindermes, een luchtdrukwapen en een wurgstok in beslag genomen.

Beide mannen zijn aangehouden en zitten vast in verband met het onderzoek, dat nog in volle gang is.

Ondermijning

Drugshandel is een vorm van ondermijning. Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat. Andere voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning kan naar de oppervlakte komen in de vorm van overlast, milieuvervuiling(dumpen drugsafval), onverklaarbaar bezit, intimidaties en machtsposities van (groepen) personen. Wijkbewoners en ondernemers in de buurt kunnen helpen door signalen door te geven aan Gemeente en Politie. Zo kunnen wij samen een vuist maken om deze vorm van ondermijning krachtig te bestrijden.

Hoe te melden

Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in je omgeving in relatie tot ondermijning? Meld het! Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél Politie. Of doe een melding via het tipformulier van Politie op www.politie.nl. Anoniem melden kan via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000 of via M-Online.