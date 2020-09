Twee aanhoudingen na vondst lichaam Mooie Nel

De twee aangehouden mannen, een 33-jarige man uit IJmuiden en een 33-jarige man uit Haarlem, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Gregori Maduro. Beiden zijn ingesloten en zitten in beperkingen. In verband met deze beperkingen verstrekt de politie op dit moment geen nadere informatie. De recherche zet het onderzoek voort.

Mocht u informatie hebben over de dood van Gregori Maduro of beschikt u over andere informatie die mogelijk interessant kan zijn voor het onderzoek en heeft u deze nog niet gedeeld met de politie? Neem dan alsnog contact op met het onderzoeksteam via telefoonnummer 0900-8844. Deelt u de informatie liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden: zaaksinformatie