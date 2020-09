Aandacht voor zware mishandeling in Team West

Zware mishandeling – Valkenboslaan Den Haag

Op zondag 29 december 2019 heeft er rond 05.45 uur een ruzie in cafe aan de Valkenboslaan in Den Haag plaatsgevonden. Deze ruzie werd voortgezet tegenover het cafe ter hoogte van het benzinestation Essso. Bij deze ruzie zijn vier personen betrokken, twee mannen en twee vrouwen. Een van de vrouwen gaat op een gegeven moment weer een discussie aan met het slachtoffer, waarna de twee mannen het slachtoffer zwaar mishandelen door hem op zijn hoofd te slaan en te schoppen. In de uitzending worden er foto's van de vier verdachten getoond.



Inbraak kantoor – Gouda

Op maandag 13 januari rond 17.25 uur wordt er door twee personen ingebroken bij de Goudse Praktijk gelegen aan de Elizabeth Wolffstraat in Gouda. Twee personen betraden het pand door de toegangsdeuren aan de zijde van de Noothoven van Goorstraat. Eenmaal in het pand betraden ze het secretariaat. Later bleek dat er vanuit een geldkistje 300,- euro contant is weggenomen. Om bij het geldkistje te komen is er ook een bureaulade geforceerd. Uit onderzoek is gebleken dat de twee verdachten ook in verband gebracht kunnen worden bij andere inbraken in Alphen aan den Rijn, Almere en Nijkerk. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachten.



Ernstige bedreigingen familie – Hengelo

Een familie in Hengelo die woonachtig is aan de Anton van Duinkerkenstraat worden sinds enkele maanden zeer ernstig bedreigd. Het eerste incident was op dinsdag 31 maart. Die nacht bekladde rond 01.15 uur een onbekende man de woning met verf. Op woensdag 1 april rond 23.10 werd de woning door een onbekende man met oranje verf bespoten. In de nacht van zondag 26 april rond 02.15 uur gooide een onbekende man een steen door de ruit en gooide een molotovcocktail naar binnen. Op maandag 11 mei rond 03.40 uur werd een raam vernield en tot slot werd op zondag 24 mei rond 03.00 uur door twee in het donker geklede personen brand gesticht. Het onderzoeksteam heeft informatie dat een van de daders uit de omgeving van Den Haag komt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze personen.



