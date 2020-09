Politie-inzet op kermissen

Den Haag, Alphen aan den Rijn - Zowel op de kermis op het Malieveld in Den Haag als in Alphen aan den Rijn is maandagavond, 14 september, veel politie op de been geweest. In Den Haag vanwege een melding over een vuurwapen, in Alphen omdat er mogelijk jeugdgroepen voornemens waren met elkaar op de vuist te gaan. Op het Malieveld zijn zes minderjarigen aangehouden voor mogelijk vuurwapenbezit, daarbij werd door een agent een waarschuwingsschot gelost.