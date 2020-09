Getuigen gezocht van scooterongeluk op de Groeninx van Zoelenlaan

De bromfietser reed de inline skater door nog onbekende oorzaak van achteren aan waardoor ze allebei ten val kwamen. De scooterbestuurder raakte daarbij buiten bewustzijn. Getuigen waarschuwden direct de hulpdiensten. Beide verkeersdeelnemers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De skater mocht na behandeling weer naar huis.

Mogelijk zijn er meerdere scooterrijders betrokken bij het incident. De politie is op zoek naar deze scooterrijder(s) of andere getuigen die meer informatie hebben. Heeft u een tip of misschien beelden van een bewakingscamera of dashcam? U kunt het uploaden of doorgeven via onderstaand tipformulier. U kunt ook bellen naar 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.