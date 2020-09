Politie pakt man uit Helmond op voor brandstichting Moreelselaan Eindhoven

De politie startte direct een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) in verband met de ernst van het feit. In de woning verbleven ook de moeder en zus van het slachtoffer. Het opzettelijk stichten van brand in een woning waarbij iemand (zwaar) lichamelijk letsel oploopt is een zeer ernstig misdrijf.



Aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam de 18-jarige verdachte in beeld. Dat leidde vandaag tot zijn aanhouding in zijn woonplaats. Onder leiding van de rechter-commissaris is de woning van de verdachte doorzocht.



De verdachte zal uitgebreid worden gehoord.

Lees hier ons eerdere bericht over deze zaak.