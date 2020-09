Beelden jonge messentrekkers bij Opsporing Verzocht

De politie is op zoek naar specifiek twee verdachten. Beiden droegen een mes bij zich en één van hen heeft er daadwerkelijk mee gestoken. De ander heeft met het wapen gedreigd. Vanwege hun vermoedelijk jonge leeftijd heeft het Openbaar Ministerie besloten hen eerst te tonen zonder hun gezichten herkenbaar te laten zien. De jongeren krijgen een week de kans zich te melden op het politiebureau. De politie beschikt over geoptimaliseerde camerabeelden waaraan de jongens mogelijk kunnen worden herkend. Zo heeft een van hen een opvallend loopje. Lees hier meer over deze zaak.

