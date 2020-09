Zedenmisdrijf Lelystad

Na het misbruik pakt de man de fiets van het slachtoffer en vertrekt in de richting van Lelystad. De vrouw vervolgt haar weg te voet en weet de politie in te schakelen.



Herkend

De politie gaat direct op zoek naar de man. Hierbij wordt in het gebied gezocht met honden en de helikopter wordt ingezet zodat er ook op een grotere schaal gezocht kan worden. Burgernet wordt ingeschakeld en een alerte burger doet een melding de verdachte wellicht gezien te hebben. Op basis van het signalement van de man, herkent de politie de verdachte als een gesignaleerde 37-jarige man met TBS, die eerder die dag niet teruggekeerd is van zijn verlof uit een TBS-kliniek in Almere.



Verdachte aangehouden

Vroeg in de ochtend wordt de betreffende man op straat herkend door de politie waarna hij op de Larserdreef kan worden aanhouden. De verdachte is direct overgebracht en ingesloten. Het slachtoffer heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Getuigen

Ondanks dat de verdachte is aangehouden, is de politie op zoek naar extra getuigen. De man heeft het volgende signalement: kort stekelig, grijs haar, blanke huidskleur en rond 1.75 meter lang. Hij droeg die avond een donkerblauw vest van Nike, een spijkerbroek en sportschoenen.