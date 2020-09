Getuigen gezocht van overval in Enkhuizen

De overvallers gingen er met een onbekend gebleven geldbedrag vandoor. De twee daders renden door de Vissteeg weg in de richting van de Breedstraat. Vanaf dat moment is hun vluchtroute onbekend. Ondanks een zoekactie in de omgeving werd het tweetal niet meer gevonden. Van het tweetal is het volgende signalement bekend.



Dader 1

1.70 meter

Licht getint

Donker trainingspak, witte streep schouder

Donker zwart haar (achterovergekamd)

Droeg een zwart mondkapje



Dader 2

1.70 meter

Licht getint



De politie zoekt getuigen. Mogelijk hebben de daders zich voor de overval opgehouden in de buurt van het café. Ook zoekt de politie camerabeelden. Mensen die de verdachten hebben gezien of camera’s in de omgeving hebben, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook mensen met een dashcam en / of andere informatie kunnen contact opnemen met de politie. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2020198129