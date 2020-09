Deur van woning ontzet na explosie; politie zoekt getuigen

Beneden bleek dat de voordeur eruit geblazen door een explosieve stof. Het glaswerk van de deur lag verspreid in de omgeving en enkele auto’s die vlakbij geparkeerd stonden liepen ook schade op.



De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord contact op te nemen via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.