Diefstal, brandstichtingen en mishandeling in Bureau Rijnmond

Laptop gestolen

Op 6 december 2019 is een man in zijn woning in Rotterdam overvallen. Het slachtoffer had een afspraak gemaakt via Marktplaats om bij hem thuis zijn laptop te verkopen. De koper kwam rond 19.40 uur langs, trok een mes en ging ervandoor met de laptop. Het slachtoffer heeft de dief nog achtervolgd en de dader gooide de laptop uiteindelijk weg. Wie herkent hem?

Brandjes op Goeree

Op Goeree Overflakkee woedt de laatste maanden een aantal brandjes. Vuilcontainers, hooistapels, een dixi en zelfs een gloednieuw insectenhotel vielen ten prooi aan de vlammen, veroorzaakt door de acties van een of meerdere brandstichters. Maak een eind aan deze reeks en help de politie de daders te vinden.

Enorme klap

Een van de beveiligers van Winkelcentrum Zuidplein kreeg op 19 juni 2020 een enorme klap in zijn gezicht van een onbekende man. Deze dader had kort daarvoor een winkeldievegge 'bevrijd' toen zij in een parfumerie op diefstal was betrapt en daar in afwachting van de politie in een kamer werd vastgehouden. Zowel de dievegge als de man staan op beeld.

Bel de hulpdiensten rechtstreeks: gewoon op je telefoon

Je kunt de hulpdiensten op verschillende manieren bellen: rechtstreeks of via een website. Het verschil? Wie bijvoorbeeld 112 gewoon op zijn telefoon belt, betaalt niets: het nummer is gratis. Wie dit nummer via een site belt, loopt al snel tegen hoge belkosten aan...